Ficou difícil Notícia

Glória perde para o Pelotas no primeiro duelo das quartas de final da Divisão de Acesso

Após ter a melhor campanha da fase inicial no Grupo A, equipe de Vacaria levou 2 a 0 na Boca do Lobo e precisará reverter o placar na próxima quarta-feira, no Estádio Altos da Glória.

14/07/2024 - 17h09min