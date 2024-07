Otimista Notícia

"Evoluímos bastante, então é continuar trabalhando", diz atacante do Caxias após derrota fora de casa

Robinho vê evolução no desempenho da equipe e diz que atletas compraram a ideia do técnico Thiago Gomes. Grená foi derrotado pelo Londrina, na tarde de sábado (20), no interior paranaense

21/07/2024 - 10h00min