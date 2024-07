2 a 0 Notícia

Caxias perde para o Londrina e permanece na vice-lanterna da Série C

Equipe grená não conseguiu acabar com o jejum e segue sem vencer fora de casa na competição nacional. Confronto ocorreu no Estádio do Café neste sábado (20)

20/07/2024 - 19h00min Atualizada em 20/07/2024 - 19h00min