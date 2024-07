Em Belo Horizonte Notícia

Com desfalques e dúvidas, Juventude encerra preparação para encarar o Cruzeiro

Técnico Jair Ventura realizou o primeiro e último treinamento com a equipe na manhã desta terça-feira. A atividade foi realizada no Centro de Treinamentos do Atlético Mineiro

23/07/2024 - 16h15min