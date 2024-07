Caxias anuncia contratação de lateral esquerdo Arthur Neves e busca mais três reforços para a Série C

Para fugir da zona de rebaixamento da Série C de 2024, a direção do Caxias tomou duas atitudes. A primeira delas foi trocar a comissão técnica e deu a Thiago Gomes o papel de comandar o time na reta final da primeira fase da competição. O treinador fez sua estreia na derrota para o Remo, pela 12ª rodada. A outra alternativa encontrada pelos dirigentes foi reforçar o elenco. Três atletas chegaram na última semana e já treinam com os demais atletas. O último a desembarcar em Caxias do Sul e ser oficializado pelo clube é o lateral-esquerdo Arthur Neves, de 22 anos.