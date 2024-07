O Caxias voltou aos treinos na manhã de quarta-feira (10) e iniciou a preparação para o confronto com a Aparecidense que será apenas no dia 17. A ausência na atividade foi a do atacante Vitor Feijão, que está de saída do clube. O jogador aceitou uma proposta de um clube de fora do Brasil e não faz mais parte do elenco que disputa a Série C do Brasileiro.