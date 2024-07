Mesmo coma derrota para o Remo, na estreia do técnico Thiago Gomes, o sentimento que se faz presente no ambiente do Estádio Centenário é de evolução no dia a dia. Os atletas do Caxias não sabem o que é vencer na Série C de 2024 há sete rodadas. Ainda assim, há muita esperança nos bastidores de que o clube deixe a zona de rebaixamento. O Grená é o vice-lanterna, com seis pontos.