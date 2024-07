Novidade Notícia

Caxias anuncia contratação de atacante do Cascavel e deve liberar volante

Aos 21 anos, Peu é o quinto reforço contratado pelo clube no mês de julho para a sequência de Série C do Brasileiro. Grená ainda quer zagueiro. Jogadores poderão deixar o elenco nos próximos dias

16/07/2024 - 09h31min Atualizada em 16/07/2024 - 09h33min