Ausências, dúvidas e retorno: as opções do técnico Jair Ventura para o duelo entre Juventude e Fluminense

No primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, time alviverde terá desfalques no setor defensivo. Volante Caíque ainda será reavaliado e pode ser mais um problema para o jogo de quinta-feira

29/07/2024 - 18h11min