"A meta principal é fugir desse rebaixamento", afirma atacante do Caxias

Elenco grená teve nesta quinta-feira (4) o segundo treino sob o comando de Thiago Gomes, novo comandante para a sequência da Série C. Para o atacante Gabriel Silva, o objetivo principal do momento no estádio Centenário é sair do Z-4 da competição.

04/07/2024 - 13h33min Atualizada em 04/07/2024 - 13h50min