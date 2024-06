Serranos entram em campo pela segunda rodada do returno da Divisão de Acesso

Invicto na Divisão de Acesso, o Glória de Vacaria entra em campo nesta quarta-feira (19), às 19h, pela Divisão de Acesso. O adversário é o Gaúcho e o confronto será no Estádio Altos da Glória. O time atuaria no último final de semana contra o Esportivo, no Estádio Montanha dos Vinhedos, porém o jogo foi adiado devido ao campo que ficou alagado pela chuva no domingo. A partida foi remarcada para o dia 26. A equipe de Vacaria tem cinco vitórias na competição e dois empates. É o único time que ainda não perdeu.