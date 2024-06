na prancheta Notícia

Sem dois titulares, veja as possibilidades de time do Juventude para encarar o Palmeiras

Roger Machado tem que lidar com desfalques de duas peças importantes na equipe titular no setor ofensivo. Equipe também sofre com a logística. Verdão não conseguiu treinar no campo do CT nesta manhã de sexta-feira em razão da chuva

21/06/2024 - 16h14min