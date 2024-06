O técnico Roger Machado não conseguiu realizar último treinamento, antes da viagem para São Paulo, no gramado do Centro de Treinamentos do Juventude. Em razão da chuva que caiu na cidade na manhã desta sexta-feira (21), o gramado do CT não apresentava boas condições para atividade. O trabalho teve de ser realizado no campo sintético do ginásio e mudou os planos do treinador alviverde.