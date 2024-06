O torcedor do Juventude pode ver novamente Guilherme Castilho com a camisa do clube nesta temporada de 2024. O alviverde tem o interesse na contratação do jogador. A direção tenta o empréstimo junto ao Ceará, que detém os direitos do atleta. Após a vitória sobre o Vasco pelo placar de 2 a 0, o executivo de futebol do Juventude falou sobre o interesse no meio-campista.