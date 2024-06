Mudança Notícia

Saiba quem é o técnico que o Caxias deve anunciar neste final de semana

Profissional tem 40 anos e experiência no futebol gaúcho e na Série C do Brasileiro. Na partida contra o Floresta, neste domingo, no Ceará, equipe grená será comandada pelo auxiliar Roberto Maschio. Estreia do novo treinador será diante do Remo, no dia 8

29/06/2024 - 11h23min Atualizada em 29/06/2024 - 14h08min