Saiba como se inscrever para a 9ª Meia Maratona de Caxias do Sul

Prova, neste ano, será realizada no dia 24 de novembro e organizadores esperam superar a marca de 2 mil atletas. As inscrições do primeiro lote vão até 9 de agosto

24/06/2024 - 16h31min Atualizada em 24/06/2024 - 19h13min