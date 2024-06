O Juventude começava dezembro de 1996 sem treinador para a temporada seguinte. A direção alviverde aguardava uma reunião com José Carlos Brunoro, representante da Parmalat, patrocinadora do clube na época, para definição do técnico que seria contratado. Tite, atual treinador do Flamengo, e que retorna ao Estádio Alfredo Jaconi, neste quarta-feira (26), seria o escolhido para comandar o Verdão a partir do Campeonato Gaúcho.