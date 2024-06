O Juventude enfrenta o Atlético-GO nesta quarta-feira (5), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e, também, será o primeiro o jogo do Verdão diante de seu torcedor depois da paralisação do Brasileirão, em função das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.