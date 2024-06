Os Jogos Escolares de Caxias do Sul, um dos maiores do Brasil, têm nesta terça-feira (11) a edição 2024 de uma de suas provas de maior destaque, a Minirrústica e Minirrústica PCD. O evento ocorre nos Pavilhões da Festa da Uva, a partir das 8h30min. A competição é realizada pela Prefeitura de Caxias do Sul através da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL).