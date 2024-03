A cerimônia de lançamento do calendário dos Jogos Escolares 2024 ocorreu na manhã desta segunda-feira (18) e contou com a participação de representantes de 16 escolas de Caxias do Sul. O evento, que leva o nome de um grande incentivador do esporte escolar da cidade, o professor Luiz Cesar dos Santos, chega este ano na 26ª edição, com competições programadas entre março e novembro. A realização é da Prefeitura, através da Secretaria do Esporte e Lazer (Smel), e tem a participação de escolas das redes municipal, estadual, federal e privada.