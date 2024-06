O Juventude celebra os 111 anos no próximo dia 29 de junho, sábado. Fundado em 1913 por um grupo de 35 jovens caxienses, o clube tem dois títulos nacionais, a Série B de 1994 e a Copa do Brasil de 1999. O alviverde ainda foi Campeão Gaúcho em 1998 diante do Inter.