10ª rodada Notícia

Glória goleia e é o único serrano a vencer pela Divisão de Acesso no domingo

Time de Vacaria mantém invencibilidade na competição e aplicou 3 a 0 no lanterna Cruzeiro. Esportivo perdeu em casa para o Passo Fundo, por 3 a 1, e Brasil-Far foi goleado pelo Gaúcho, em Passo Fundo. Já o Veranópolis ficou no empate em 1 a 1 com o União Frederiquense, no Antônio David Farina

23/06/2024 - 17h10min