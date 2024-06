A sexta rodada da Divisão de Acesso foi positiva para três dos quatro times da Serra na disputa. Na noite desta quarta-feira (5), no clássico regional, o Esportivo derrotou o Brasil-Far por 3 a 1, de virada, em Bento Gonçalves. Já o Veranópolis bateu o Passo Fundo, no Antônio David Farina, pelo mesmo placar e com o mesmo roteiro. Com os resultados, o alviazul e o pentacolor ocupam a terceira e quarta colocação do Grupo A, respectivamente.