O Caxias encerrou a preparação para enfrentar o Tombense com um treinamento no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, na manhã desta terça-feira (25). Logo após a atividade, a delegação grená iniciou o deslocamento até Tombos-MG. Na quarta-feira (26), às 18h, a equipe de Argel encara o Tombense, em jogo adiado da sexta rodada da Série C 2024. E o treinador será forçado a mexer na equipe titular, uma vez que três atletas estão suspensos.