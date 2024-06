A resposta dos preteridos será fundamental para o Caxias em Tombos

Eles perderam espaço no decorrer da Série C do Brasileiro. E agora vão ser fundamentais para que o Caxias tenha condições de vencer o Tombense, nesta quarta-feira (26), fora de casa. Preteridos do time titular nos últimos jogos, os volantes Pedro Cuiabá, Emerson Martins e Elyeser e o atacante Vitor Feijão são as alternativas que restam no enxuto elenco grená para o desafio no interior de Minas Gerais.