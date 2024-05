As próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A foram adiadas. A medida de Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve como base o pedido de 15 clubes da elite do futebol nacional. Os confrontos dos clubes gaúchos já estavam suspensos até o dia 27 de maio. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o zagueiro do Juventude, Zé Marcos, declarou que a iniciativa da CBF foi correta.