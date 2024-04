Neste domingo (28), às 18h30min, o Juventude enfrenta o Athletico-PR, no Estádio Alfredo Jaconi. O confronto é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O alviverde conheceu a sua primeira derrota no Brasileirão no último final de semana, quando perdeu por 5 a 1 para o Botafogo.