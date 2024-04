O histórico recente do Esportivo na Divisão de Acesso coloca o clube de Bento Gonçalves como um dos postulantes ao retorno à elite do Gauchão. Em 2019 e 2022, as duas últimas vezes em que disputou a competição, o time alviazul conseguiu o objetivo final. Agora, sob o comando do técnico Gustavo Papa, a meta é novamente recolocar o Tivo entre as principais equipes do futebol estadual.