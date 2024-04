O Glória é mais um dos representantes da Serra Gaúcha na Divisão de Acesso. O time de Vacaria busca retornar à elite estadual. Sua última participação na Série A do Gauchão foi em 2016. Para essa temporada, a diretoria do Leão contratou um técnico conhecido do clube e da competição. Carlos Moraes retorna ao Altos da Glória para mais uma passagem. A preparação começou atrasada em relação a maioria dos adversários.