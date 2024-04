O Veranópolis começa a disputa da Divisão de Acesso 2024, no próximo domingo (14), às 15h, no clássico da Serra, diante do Glória, no estádio Antônio David Farina. Para atual temporada, o clube da Terra da Longevidade contratou o técnico Paulo Henrique Marques, que comandou o time na reta final da competição do ano passado.