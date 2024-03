O Veranópolis anunciou mais um reforço para a disputa da Divisão de Acesso. Trata-se de um nome conhecido no futebol nacional e do interior gaúcho. Paulinho Dias, volante de 35 anos, já atuou por clubes como Bahia, Athletico-PR e, atualmente, vestia as cores do Novo Hamburgo no Gauchão.