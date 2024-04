Com a final do Campeonato Gaúcho, o Juventude viu o seu quadro social aumentar nos últimos dias. O acréscimo foi de 400 novos sócios. Horas antes da decisão do jogo de ida contra o Grêmio, neste sábado (30), às 16h30min, o clube superou a marca de 8 mil sócios. O torcedor Jorge Luiz Maffei foi ao Estádio Alfredo Jaconi e se tornou o associado número 8 mil. Em entrevista ao programa Chamada Geral, da Rádio Gaúcha Serra, ele mandou um recado aos demais torcedores: