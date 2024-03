O ex-meia do Caxias, Diego Torres, é o convidado do 49º episódio do podcast Paixão Ca-Ju. Hoje aposentado dos gramados, o ex-jogador relembra durante a entrevista os momentos importantes da sua carreira. Ele chegou no grená em 2005 e também estava no elenco que acabou Campeão da Taça Piratini e Vice-Campeão Gaúcho em 2012.