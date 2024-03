O feito da porto-alegrense Amanda Criscuoli, 17 anos, em ser a mulher mais jovem do Brasil e única do estado a conquistar o grau 10a da escalada esportiva, colocou em evidência um local pouco conhecido por moradores de Caxias. Foi a geografia da Serra gaúcha e a visão de escaladores caxienses que possibilitaram que a cidade se consolidasse no roteiro da modalidade, que estreou nos Jogos Olímpicos em 2022.