O BGF/AAPF apresentou oficialmente o elenco e a comissão técnica para a temporada 2024, na noite da última terça-feira (5), na Bacco Wine Heaven, no Vale dos Vinhedos. Com a espinha dorsal do ano passado mantida, a equipe comandada pelo técnico Vaner Flores inicia os trabalhos dentro das quatro linhas visando as disputas da Taça Farroupilha e do Gauchão Série C da Liga Gaúcha de Futsal.