O volante Jadson é o espelho da identidade do meio-campo do Juventude. O jogador foi classificado pelo técnico Roger Machado como "motorzinho" do time. Quando o motor não funciona a pleno vapor, o time sente. Ele atuou todos os jogos do Gauchão e não deve ser diferente no clássico 288 diante do Caxias, na segunda-feira (19), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.