O foco do Caxias está totalmente voltado ao São José, em partida válida pela 8ª rodada do Gauchão 2024. A equipe grená precisa dos três pontos para colar no G-4 da tabela e chegar ainda mais forte para o clássico Ca-Ju 288. Mas o confronto desta quinta-feira (15), no Estádio Centenário poderá ter reflexos para o clássico de segunda-feira (19), no Alfredo Jaconi.