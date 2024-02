Três anos depois, o Caxias volta a disputar a Copa do Brasil. Será a 14ª participação do clube na competição mais democrática do país. E o time de Argel Fuchs entra em campo nesta quarta-feira (28), às 20h30min, diante da Portuguesa Santista, no Estádio Ulrico Mursa. Basta um empate para o Grená avançar de fase e enfrentar o Bahia, já classificado.