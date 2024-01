O Juventude deu um primeiro passo na tentativa de fazer história na Copa São Paulo 2024. O Verdão avançou para a segunda fase no Grupo 25, com 100% de aproveitamento na competição. E no comando da equipe, um técnico que tem boas lembranças do torneio. Adaílton Bolzan, já entrou em campo pela Copinha, quando era atleta do Ju, em 1994.