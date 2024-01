O Juventude, do técnico Adaílton Bolzan, está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo. Esse feito pode parecer normal pela grandeza do clube e a força da base alviverde. No entanto, nos últimos dois anos, o time alviverde foi eliminado na primeira etapa da competição. Por isso, garantir a passagem para a fase eliminatória, com uma rodada de antecedência, é uma conquista a ser valorizada.