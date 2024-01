O Juventude está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo. O time alviverde venceu a Portuguesa Santista, neste sábado (6), por 1 a 0, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. O gol foi do meia Luiz Freitas. Com o resultado, o Ju garante o 100% na competição e está em primeiro lugar com seis pontos no grupo 25.