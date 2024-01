Falta pouco para a estreia do Caxias no Gauchão 2024. O atual vice-campeão do torneio encara o Grêmio no sábado (20), a partir das 16h30min, no Estádio Centenário. E pela importância do confronto de largada da competição, o técnico Gerson Gusmão decidiu fechar o treino desta quarta-feira (17).