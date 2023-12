O judoca caxiense e atleta do Recreio da Juventude, Marcelo Casanova, recebeu a Medalha Monumento Nacional ao Imigrante. Essa é maior honraria do Município e foi entregue, na quinta-feira-14, pelo prefeito Adiló Didomenico e pelo diretor-geral da Secretaria do Esporte e Lazer, Francis Venturin Cerutti. Essa premiação é um reconhecimento às conquistas obtidas pelo atleta na modalidade.