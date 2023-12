O Caxias do Sul Basquete continua sua caminhada na temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). O time do técnico Rodrigo Barbosa terá pela frente o 14º jogo na competição nesta terça-feira (19), às 20h, diante do Corinthians, no Ginásio do Sesi. A equipe da Serra busca a segunda vitória consecutiva, após derrotar o Fortaleza.