Vacaria se tornou uma vez mais um dos grandes centros do tênis mundial. Depois de ser palco do Vacaria Open 2022, a cidade é sede do ITF W60, torneio internacional feminino que reúne grandes nomes da modalidade. A competição iniciou com o qualificatório neste domingo (10), e se estenderá até o próximo sábado (16). Os jogos acontecem nas quadras de saibro da Pousada Santa Teresa.