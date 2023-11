O Juventude vai mudar. Disso ninguém tem dúvidas. Afinal, as lesões de Nenê e Reginaldo e as suspensões de Zé Marcos e Dani Bolt não estavam nos planos do técnico Thiago Carpini. Para enfrentar o Ituano, nesta sexta-feira (3), às 21h30min, no Alfredo Jaconi, o time que entrar em campo vai estar carregando o peso da necessidade da vitória. Só ela devolverá a equipe ao G-4 da Série B, faltando quatro rodadas para o término da competição.