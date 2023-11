O técnico Thiago Carpini tem uma linha de trabalho no Juventude de não revelar a escalação do time antes dos jogos. Para enfrentar o Ituano, nesta sexta-feira (3), às 21h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, não será diferente. Com treinamentos fechados, a equipe inicial é conhecida uma hora antes das partidas. No entanto, um atleta deve ter presença garantida: o zagueiro Luiz Gustavo.