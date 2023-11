O Juventude não volta de Natal-RN com os desejados três pontos na bagagem. O empate em 0 a 0 com o ABC veio depois do time sofrer a perda de um jogador no começo de jogo. Jadson foi expulso logo aos 11 minutos. E o time ainda perdeu Reginaldo e David, lesionados, na etapa final. Para o técnico Thiago Carpini, o Verdão saiu de campo com um ponto conquistado.