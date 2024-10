Quatro mulheres que atuam como líderes no mercado industrial se reúnem nesta sexta-feira (18) com os participantes da 33ª Mercopar, em Caxias do Sul, para ministrar a palestra Indústria Delas. O evento, que começa às 8h30min, é promovido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs). A palestra ocorre no Palco principal (Restaurante Tulipa).