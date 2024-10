Mesmo com a apresentação de novas tecnologias e soluções para a indústria, o foco da 33ª edição da Mercopar, que segue até sexta-feira (18), é a geração de negócios. Seja na exposição ou com ações como o projeto comprador, as empresas participantes buscam contatos que podem ser um passo importante para o desenvolvimento das companhias. A feira, assim, serve como um acelerador de conexão, nem sempre possível no dia a dia.